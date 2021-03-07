Норвежец Крюгер считает, что Большунову не могли присудить золото

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал мнение об итоговом распределении медалей в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Жюри удовлетворило протест сборной России и лишило победы норвежца Йоханнеса Клебо, который на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову. В итоге чемпионом мира стал норвежец Эмиль Иверсен, который опередил Большунова, потому что тот после контакта с Клебо сломал палку. Крюгеру досталась бронза.

«Не совсем понимаю, что имел в виду Большунов, говоря, что его должны были поставить впереди Эмиля. Не понимаю, как это возможно. Он же никогда не бывает удовлетворён серебром.

Мне ужасно жаль Йоханнеса, чрезвычайно досадная для него ситуация. Мы поддержим его как только можем», — приводит слова Крюгера NRK.

Скорее всего, Крюгер имел в виду слова Большунова о том, что золото должно было достаться ему или Клебо, но не Иверсену.