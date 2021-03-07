С. Фуркад: кто-то может мне объяснить, за что дисквалифицировали Клебо?

Известный французский биатлонист Симон Фуркад не понял решения жюри FIS, которое дисквалифицировало норвежца Йоханнеса Клебо, первым пересекшего финишную черту в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Только что посмотрел видеообзор марафонской гонки у лыжников. Кто-то может мне объяснить, за что дисквалифицировали Клебо?» — написал Симон Фуркад на своей странице в «твиттере».

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.