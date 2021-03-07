«Большунов пугает в пелотоне». Иверсен не согласился с дисквалификацией Клебо

Чемпион мира в классическом масс-старте на 50 км норвежский лыжник Эмиль Иверсен выразил несогласие с решением жюри FIS о дисквалификации Йоханнеса Клебо после просмотра видеозаписи финиша марафона.

«Я посмотрел видеозапись и думаю, что это гоночный инцидент. Считаю, что дисквалификация – слишком жёсткое наказание. Йоханнес ведёт себя очень по-доброму в пелотоне, чего не скажешь о Большунове. Было немало эпизодов, когда он, на мой взгляд, нарушал правила. Намеренно ли? Думаю, да. Меня это вообще не удивляет. Он пугает в пелотоне. Я говорил об этом раньше и по-прежнему так считаю», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Иверсена.

Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.