«Разочарован решением FIS». Йоханнес Клебо — о дисквалификации после марафона

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые прокомментировал решение жюри FIS о его дисквалификации после победы в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Клебо дисквалифицировали после протеста сборной России за создание помех на финише шедшему первым Александру Большунову.
«Это самый тяжёлый день в моей карьере. Сегодня я чувствовал себя сильным и хорошо контролировал гонку. Вы видели, что произошло, и можете судить.Честно говоря, чувствую большое разочарование и гнев. Я очень ждал эту гонку, она была моей главной целью на сезон. Никогда не ощущал себя настолько готовым, и мои амбиции были высоки.
Я знал, что у меня есть шанс выиграть. Сначала FIS объявила меня победителем, и ситуация была признана гоночным инцидентом, а потом решение изменили, и меня дисквалифицировали. Это было большим разочарованием. Огорчён тем, как FIS разобрала ситуацию и окончательным решением жюри.
Сейчас всё кажется мне мрачным, но я вернусь. Мне просто нужно время. Спасибо за поддержку», – написал Клебо на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».
- 7 марта 2021
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