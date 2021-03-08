«Супермены». Александр Большунов сфотографировался с сервисменами сборной России
Российский лыжник Александр Большунов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с сервисменами, медицинскими работниками и персоналом сборной России по лыжным гонкам.
«Вот Они! Супермены», — подписал фото Большунов.
Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
В руках у Александра все четыре медали, которые он завоевал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, серебряным призёром в классическом масс-старте на 50 км и в эстафете в составе национальной команды, а также бронзовым призёром в командном спринте вместе с Глебом Ретивых. Всего на чемпионате мира сборная России завоевала пять наград.
Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории
Организаторы чемпионата мира – 2021 приняли худшее из возможных решений. Недовольны вообще все!
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
00:55
-
00:50
-
00:35
-
00:28
-
00:15
-
00:02
- 7 марта 2021
-
23:48
-
23:20
-
23:09
-
22:52
-
22:36
-
22:22
-
21:22
-
21:13
-
20:56
-
20:48
-
20:31
-
20:25
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:36
-
19:30
-
19:26
-
19:15
-
18:57
-
18:49
-
18:47
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам