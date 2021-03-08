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«Супермены». Александр Большунов сфотографировался с сервисменами сборной России

«Супермены». Александр Большунов сфотографировался с сервисменами сборной России
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с сервисменами, медицинскими работниками и персоналом сборной России по лыжным гонкам.

«Вот Они! Супермены», — подписал фото Большунов.

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

В руках у Александра все четыре медали, которые он завоевал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне, серебряным призёром в классическом масс-старте на 50 км и в эстафете в составе национальной команды, а также бронзовым призёром в командном спринте вместе с Глебом Ретивых. Всего на чемпионате мира сборная России завоевала пять наград.

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