Петухов: нужно было давать золотые медали Большунову и Клебо. Иверсен не заслужил

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал развязку лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.

«Здесь, конечно, нужно было давать две золотые медали — Большунову и Клебо. Иверсен золото не заслужил. Его — это на сегодняшний день бронза. Александру очень грустно это воспринимать, потому что серебро у него и так было, но он шёл на золото», — сказал Петухов в эфире канала «Россия-24».