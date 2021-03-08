Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Петухов: нужно было давать золотые медали Большунову и Клебо. Иверсен не заслужил

Петухов: нужно было давать золотые медали Большунову и Клебо. Иверсен не заслужил
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал развязку лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.

«Здесь, конечно, нужно было давать две золотые медали — Большунову и Клебо. Иверсен золото не заслужил. Его — это на сегодняшний день бронза. Александру очень грустно это воспринимать, потому что серебро у него и так было, но он шёл на золото», — сказал Петухов в эфире канала «Россия-24».

Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории
Организаторы чемпионата мира – 2021 приняли худшее из возможных решений. Недовольны вообще все!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021