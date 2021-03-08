Дюрхауг: Клебо дисквалифицировали незаслуженно, этот случай будут вспоминать долгие годы
Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг прокомментировал развязку лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.
«Мне очень жаль Клебо. Не было веских причин для его дисквалификации. Это ситуация, которую будут вспоминать долгие годы. Иверсен — чемпион мира, но все мы (эксперты на норвежском телевидении) согласны с тем, что Клебо дисквалифицировали незаслуженно», — приводит слова Дюрхауга VG.
Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории
Организаторы чемпионата мира – 2021 приняли худшее из возможных решений. Недовольны вообще все!
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