Комментатор NBС: Большунов знает, что серебро было потолком. Вот откуда взялись эти слёзы

Комментатор NBC Чад Салмела высказался о скандальном инциденте на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Подытожив, имеем, что Клебо по-прежнему победитель дня, но не победитель гонки. Золотая медаль — всего лишь безделушка в его карьере, цена которой сегодня выросла вдвое. Даже не учитывая результатов таблицы, в наших сердцах и умах он сейчас на уровне Нортуга. Мы не можем закрыть глаза на произошедшее.

Иверсен получает золотую медаль. Я сомневаюсь, что он когда-нибудь почувствует себя по-настоящему круто, по крайней мере, так, как он бы себя чувствовал, если бы победил всех на финише, в котором у Большунова не сломалась бы палка.

Большунов знает, что серебро было потолком. Вот откуда взялись эти слёзы», — написал Салмела в «Твиттере».

Напомним, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.