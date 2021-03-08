«Кто настоящий чемпион?» Александр Легков опубликовал фото Александра Большунова

Олимпийский чемпион Александр Легков после скандального марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) опубликовал фото Александра Большунова.

«Кто настоящий чемпион?» — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш марафона, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.



Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, но золото досталось Иверсену. Большунов стал серебряным призёром.