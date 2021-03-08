Светлана Хоркина — об эмоциях Большунова: я очень хорошо понимаю Сашку! Обидно

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала результаты мужского масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам.
Напомним, Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. После дисквалификации Клебо Большунова признали серебряным призёром, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.
«Я очень хорошо понимаю Сашку! Обидно», — написала Хоркина в комментариях к посту Дмитрия Губерниева в «инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?hl=ru
Напомним, Большунов стал лучшим по количеству завоёванных медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) среди лыжников. Россиянин на турнире завоевал четыре медали. У него золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронза в командном спринте.
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