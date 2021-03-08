Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мы все знаем, кто чемпион!» Подписчики отреагировали на пост Большунова после марафона

Болельщики отреагировали на пост в «Инстаграме» российского лыжника Александра Большунова, в котором он поблагодарил тренеров после завоевания серебра в марафоне на чемпионате мира.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. После дисквалификации Клебо россиянина признали серебряным призёром, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

Вот какие комментарии оставили российские болельщики под соответствующим постом Большунова в «Инстаграме».

«Саня, лучший! Жаль, что сегодня так всё вышло, мы все знаем, кто чемпион!»

«Большунов, ты лучший лыжник мира».

«Лучшая команда у настоящего мужчины!»

«Спасибо за этот чемпионат мира, мой земляк».

«Саша, ты лучший! Сильный, уверенный, честный спортсмен!»

«На Олимпиаде станете королём лыж, я даже не сомневаюсь!»