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«Мы все знаем, кто чемпион!» Подписчики отреагировали на пост Большунова после марафона

«Мы все знаем, кто чемпион!» Подписчики отреагировали на пост Большунова после марафона
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Болельщики отреагировали на пост в «Инстаграме» российского лыжника Александра Большунова, в котором он поблагодарил тренеров после завоевания серебра в марафоне на чемпионате мира.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. После дисквалификации Клебо россиянина признали серебряным призёром, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

Вот какие комментарии оставили российские болельщики под соответствующим постом Большунова в «Инстаграме».

«Саня, лучший! Жаль, что сегодня так всё вышло, мы все знаем, кто чемпион!»

«Большунов, ты лучший лыжник мира».

«Лучшая команда у настоящего мужчины!»

«Спасибо за этот чемпионат мира, мой земляк».

«Саша, ты лучший! Сильный, уверенный, честный спортсмен!»

«На Олимпиаде станете королём лыж, я даже не сомневаюсь!»

Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его дисквалификации
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