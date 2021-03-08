Клуб НФЛ заменит чирлидерш на гендерно-нейтральных танцоров

В предстоящий сезон НФЛ (суперлига по американскому футболу) «Вашингтон» войдёт с группой поддержки, которую составят не привычные девушки-чирлидерши, а команда гендерно-нейтральных танцоров.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на президента клуба Джейсона Райта. Замену чирлидерш комментаторы матчей объяснили излишней откровенностью девушек из группы поддержки, которые «всячески демонстрировали женственность и отвлекали зрителей от игры».

Чирлидерши впервые появились на арене клуба в 1962 году и основали женскую группу поддержки, известную как «Первые леди футбола».

В 2020 году клуб изменил название, убрав из него слово «индейцы» как «унижающее представителей коренной народности США», сменив его на Washington Football Team.