Клуб НФЛ заменит чирлидерш на гендерно-нейтральных танцоров
В предстоящий сезон НФЛ (суперлига по американскому футболу) «Вашингтон» войдёт с группой поддержки, которую составят не привычные девушки-чирлидерши, а команда гендерно-нейтральных танцоров.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на президента клуба Джейсона Райта. Замену чирлидерш комментаторы матчей объяснили излишней откровенностью девушек из группы поддержки, которые «всячески демонстрировали женственность и отвлекали зрителей от игры».
Чирлидерши впервые появились на арене клуба в 1962 году и основали женскую группу поддержки, известную как «Первые леди футбола».
В 2020 году клуб изменил название, убрав из него слово «индейцы» как «унижающее представителей коренной народности США», сменив его на Washington Football Team.
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