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Отец Клебо: Йоханнес чувствует, что FIS засудила его

Отец Клебо: Йоханнес чувствует, что FIS засудила его
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Хокун Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, прокомментировал дисквалификацию сына в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, россиянин Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца Большунова признали серебряным призёром, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

«Он чувствует, что FIS его засудила. Полностью понимаю чувства Йоханнеса. Он не заслужил этого.

Мы с его дедушкой знаем, какую работу он проделал перед последними километрами дистанции. Это должна была быть его гонка. Таковой она и стала. Он победить, но FIS посчитала иначе. Очень грустно», — приводит слова Клебо-старшего TV2.

Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его дисквалификации
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