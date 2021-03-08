Американские комментаторы разобрали скандальный эпизод с участием Большунова и Клебо

Американские комментаторы разобрали скандальный эпизод в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, участниками которого стали россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

Вот что сказали комментаторы во время трансляции гонки.

Первый комментатор: «Клебо ломает Большунову палку! Это всё меняет. Думаю, это дисквалификация. Его снимут за создание помехи. Мы помним, Йони Мяки, как и Большунов сегодня, пошёл по внешнему радиусу. Ты должен быть впереди, чтобы иметь возможность выбирать коридор. Клебо забрался в коридор Большунова, когда он был позади россиянина. Думаю, победителем в итоге будет Большунов. Или Иверсен».

Второй комментатор: «Удручённый Большунов стоит у финишного створа».

Первый комментатор: «Так, Иверсен прошёл Большунова, в этом нет сомнений. Но Клебо сломал Большунову палку, когда он не был впереди россиянина. Вот в чём проблема. Подобное случалось в командном спринте, когда Финляндия выиграла в Сочи. Ты должен идти впереди. Клебо совершал телодвижения, стремясь выйти вперёд. Большунов впереди, и он имеет право выбирать любую дорожку. Клебо чуть ли не за пределы трассы вылетает».

Второй комментатор: «Посмотрите, Иверсен пролетает мимо Большунова, который завершает гонку только с одной палкой. После финиша Клебо подходит к Большунову, чтобы утешить Русского Медведя».

Первый комментатор: «Нам до сих пор показывают, что победитель — Клебо. Большунов угодил в обидную ситуацию: он даже не мог поучаствовать в борьбе за золото со сломанной палкой, когда сзади накатывал Иверсен. У Эмиля-то было две палки».

Второй комментатор: «Ох, сколько же событий случилось на финише!»

Первый комментатор: «Пункт о создании помех очень спорный. Правила не идеальны, но в нынешнем варианте говорится, что спортсмен, идущий впереди, имеет приоритет. В момент контакта Большунов лидирует, и Клебо своей палкой касается палки россиянина, из-за чего тот ставит свою палку между своих лыж, что приводит к поломке. После этого Александр не может бороться за победу, потому что у него только одна палка. Клебо пересекает финишную линию первым, но моё мнение — он создал помеху и должен быть дисквалифицирован. Если бы я был в жюри, то сказал бы, что, каким бы большим ни было желание видеть Клебо победителем марафона, не думаю, что он победил. Думаю, его всё-таки дисквалифицируют. Клебо загнал себя в положение, где он находится позади, Большунов же сделал ровно то же, что делал Йони Мяки. Возможно, поэтому он такой разъярённый. Он делал ровно то же самое, что делал Мяки. Йони тогда не был дисквалифицирован. А Клебо однозначно должен быть снят с гонки. Если его не дисквалифицируют, я буду удивлён».

Второй комментатор: «Потерянный темп, потерянная палка, потерянное золото. И слёзы у Большунова. Он не выиграет марафон на этом чемпионате мира».