Александр Большунов отреагировал на обвинения со стороны тренера сборной Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов, который завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, прокомментировал слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума. Напомним, ранее Носсум высказал мнение, что на финише лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Большунов мешал норвежцу Йоханнесу Клебо, а не наоборот.
«У меня не было иного выбора. Лучшее, что я мог сделать, — занять правую линию. Это был единственный способ увеличить скорость. Поэтому я поступил так и выбрал правую траекторию», — приводит слова Большунова Dagbladet.
Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
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