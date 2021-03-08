Сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне

Сборная Норвегии по лыжным гонкам подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Напомним, российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в марафоне, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
Ранее Александр Большунов отреагировал на критику в свой адрес со стороны тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума, который заявил, что россиянин мешал Клебо, а не наоборот.
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