Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне

Сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Сборная Норвегии по лыжным гонкам подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в марафоне, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

Ранее Александр Большунов отреагировал на критику в свой адрес со стороны тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума, который заявил, что россиянин мешал Клебо, а не наоборот.

Александр Большунов отреагировал на обвинения со стороны тренера сборной Норвегии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021