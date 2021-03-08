Большунов: если бы я сделал то, что сделал Клебо, меня бы дисквалифицировали. 100%

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент на финише марафона в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо, Александр поставил палку себе между ног и сломал её. Россиянин финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и норвежца Эмиля Иверсена. После гонки Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Чемпионом мира был объявлен Иверсен, Большунову досталось серебро. Александр после финиша не мог сдержать эмоций и плакал.

«Если бы я сделал то, что сделал Клебо, меня бы дисквалифицировали. 100%», — приводит слова Большунова NRK.