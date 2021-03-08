Петухов: будь у Большунова ещё метр преимущества на входе в коридор, он бы выиграл марафон

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов оценил выступление Александра Большунова в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. По итогам скандального финиша россиянин стал обладателем серебряной медали.
«После 40-го километра круг претендентов на победу стал ясен — норвежцы, финн Иво Нисканен и Большунов. Пристально следил за Сашей, он выбрал правильную тактику: экономил силы, где было можно, и не реагировал ни на чьи рывки. Поэтому я ждал именно финиша, и то, что сделал Большунов на последнем подъёме, было предсказуемо. Конечно, держать за спиной Йоханнеса всегда опасно — пусть на 50 км финиш и не спринтерский, мышцы работают по-другому. Но если бы у Саши был ещё метр преимущества на входе в коридор, он бы выиграл этот марафон. Как учил нас в своё время Юрий Викторович Бородавко — финиш должен быть один, за 100 м до финиша. Большунов использовал данную тактику. Он шёл первым, имел возможность выбирать любой коридор. На мой взгляд, Клебо создал Саше помеху», — цитируют Петухова «Известия».
Петухов также прокомментировал победу Большунова в скиатлоне.
«Мне понравилось, как Саша провёл 30-километровую гонку — разорвал группу и не оставил шансов норвежцам. На этот раз нужно было также пробовать убегать в длинный подъём за 2 км до финиша. Нельзя давать сопернику отдыхать на последнем круге. В итоге к лидерам даже другие лыжники подтянулись. Хотя я не знаю, каково было самочувствие Большунова. Что касается других гонок, то в чистом спринте Клебо будет посильней», — сказал Петухов.
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