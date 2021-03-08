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«Норвежцам постоянно всё сходит с рук!» Кершоу раскритиковал судей FIS

«Норвежцам постоянно всё сходит с рук!» Кершоу раскритиковал судей FIS
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу раскритиковал действия судей Международной федерации лыжного спорта, разбиравших скандальный эпизод с участием Александра Большунова и Йоханнеса Клебо.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

«Я вынужден вновь раскритиковать FIS. Ребята, когда только что закончилась такая напряжённая гонка, когда ещё ничего не ясно, не пускайте спортсменов к журналистам! У Клебо спросили: «Это ваша величайшая победа?» Он согласился: «Да, я мечтал об этом всю жизнь». А потом вдруг: «Подождите, у нас протесты!» Конечно, будут протесты после сломанной палки на финише.

В лыжных гонках есть проблема. Да, у нас существуют правила, но они трактуются очень вольно. Норвежцам постоянно всё сходит с рук! По крайней мере, мы, канадцы, всегда думали так: «Норвегию не тронут, это гранды. Неужели их за что-то накажут?» А здесь был пограничный случай — норвежца наказали, и ты думаешь: «Ого, они это сделали!» — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Кершоу подробно разобрал действия Большунова в борьбе с Клебо на финише марафона на ЧМ
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