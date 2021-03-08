Харви объяснил, почему Большунов был прав в скандальном эпизоде с Клебо в марафоне на ЧМ

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви рассказал, почему, по его мнению, Александр Большунов правильно действовал в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на чемпионате мира.

Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

«Думаю, если бы Клебо хотел прийти на финишную прямую первым, он бы, вероятно, смог это сделать. Просто Йоханнес решил идти за спиной у Большунова — это тактика, основанная на состоянии трассы. Он прошёл поворот в том же стиле, что и в спринте, выйдя очень широко, чтобы иметь наивысшую скорость. Но, как мне кажется, Большунов хорошо изучил соперника, посмотрел, как тот проходил этот участок в полуфинале и финале спринта, превосходя Вальнеса за счёт скорости. Александр сработал тактически идеально, закрыв эту калитку проходом по широкому радиусу. Он знал, что Клебо собирается пойти именно туда.

Считаю, Большунов имел стопроцентное право для этого манёвра. Александр был впереди — значит, он спокойно мог выбирать коридор. Большунов выбрал внешнюю линию, и, к сожалению для него, Клебо пошёл за ним на очень высокой скорости, протиснувшись между россиянином и заграждением. В итоге Клебо задел палку Большунова, Александр из-за этого поставил палку между своих лыж, та сломалась. Эти парни чудом устояли на ногах. Когда смотришь повторы, думаешь: «Ого, Большунов удержался. А как там устоял Клебо? Ничего себе!» В голове у Клебо был план подойти к финишной прямой вторым и там идеально сработать. Он был дисквалифицирован, но посмотрим, что случится дальше.

Считаю, этот эпизод очень похож на происходившее в Лахти, где столкнулись Мяки и Большунов. Перед Александром захлопнули дверь — примерно так же, как сам россиянин сделал это в марафоне. Мяки мог чувствовать, что справа его обходит Большунов. Финн слегка начал идти вправо, выбрал самую правую линию. Александру было некуда деваться, и он впал в ярость. Это прописано в правилах — нужно выбрать свою линию на финише. Каждые пару лет FIS меняет правила, и в них легко можно запутаться. Но я вижу ситуацию так. Большунов пошёл по внешнему радиусу, ему нужна была сама правая полоса. Он понимал, что соперник, скорее всего, захочет пойти туда, чтобы набрать максимальную скорость. Может, Большунов изначально думал, что та линия самая быстрая из-за состояния снега. Может, ему тренеры подсказали. Как бы то ни было, я рад, что FIS не посмотрела на имя и у них хватило мужества дисквалифицировать норвежца Клебо. Позитивное решение. Но посмотрим, к чему приведёт апелляция норвежцев», — сказал Харви в подкасте FasterSkier.