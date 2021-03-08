Кершоу: Большунову нельзя было отдавать золотую медаль

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты мужского масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Напомним, Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. После дисквалификации Клебо Большунова признали серебряным призёром, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

«Происходящее после марафона напоминает битву Трампа с Байденом на выборах президента США. Приходится ждать целую вечность, когда наконец результаты будут официально и окончательно оформлены, поскольку есть право на подачу апелляций.

Большунову нельзя было отдавать золотую медаль, потому что он, к сожалению, пришёл к финишу позже Иверсена. От этого ситуация становится такой дерьмовой. Мы так и не узнаем, кто на самом деле был лучшим в финишных разборках марафона.

Два лыжника рискнули, и оба сейчас чрезвычайно расстроены. Иверсен спокойно пошёл по внутреннему радиусу. И вы видели, как быстро Эмиль шёл, — значит, дорожка была в нормальном состоянии и там можно было спокойно идти. Иверсен выбрал свой путь и в итоге удостоился золотой медали.

Иверсен пересёк финишную линию вторым. Наверное, он был бы третьим, если бы Большунов не сломал палку. Хотя, знаете, он же очень быстро накатывал. Всё-таки, скорее всего, Эмиль был бы вторым. Вы видели, каким счастливым он был после финиша? Словно на седьмом небе. Он показывал, что для него это серебро равносильно золоту», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.