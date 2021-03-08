Никита Крюков — о марафоне на чемпионате мира: для меня Большунов — не чемпион

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков отреагировал на скандальный инцидент между Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четверых норвежцев. Догонявший его Йоханнес Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.

«Я ему написал слова поддержки, но, конечно, не буду говорить, что он ответил. Саня – максималист, для него любое место, кроме первого, – это поражение.

Предложение Легкова вручить две золотые медали? Я против двух золотых медалей, чемпион есть чемпион. Для этого есть 50 км, чтобы определить победителя. Две золотые – это ни вам, ни нам, тогда можно и три золотые дать. Но соглашусь, что из-за этой ситуации проиграли все. Большунов расстроен, Клебо расстроен, доволен один Иверсен.

Большунов — чемпион в марафоне? Для меня он не чемпион, так как чемпион по факту – это тот, у кого золотая медаль. Но и Иверсена чемпионом назвать не могу. На Олимпиаде в Сочи я в похожей ситуации пострадал, когда финн с немцем столкнулись, я победил, но затем мне присудили второе место. Столкнулись они, а пострадал я», — цитирует Крюкова Metaratings.