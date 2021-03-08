Никита Крюков: для чего-то это поражение нужно Большунову и Клебо

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков прокомментировал дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«Было волнение за Сашу, тем более он намеренно блокировал Клебо. Но я понимаю, почему жюри вынесло такое решение. Они опирались на тот пункт правил, что если ты едешь впереди – ты прав. То, что Клебо ехал позади, пытался искать коридор – это его проблемы. Кроме того, после поворота было видно, что Саша стремится в крайний правый коридор, туда же стремился и Клебо. В итоге норвежец создал ситуацию, в которой пострадал Александр.
Мы, лыжники, никогда не знаем, как лучше. Возможно, это событие для чего-то в жизни Александра произошло, и в жизни Клебо тоже. Главное, сделать из этого правильный вывод. Меня сочинское поражение не отпускало четыре-пять месяцев. Каждое утро я просыпался и думал: что я неправильно сделал, где я ошибся. Я не знаю, как они это перенесут, но для чего-то это поражение нужно Большунову и Клебо», — цитирует Крюкова Metaratings.
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