Вяльбе – о фильме «Белый снег»: после первого просмотра сказала: «Ребята, вы что? Блин!»

Президент Федерации лыжных гонок России 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе поделилась эмоциями после просмотра фильма «Белый снег», который вышел в прокат 4 марта. Он рассказывает об основных этапах жизненного и спортивного пути Вяльбе.

«Фильм основан на лучшем периоде в моей карьере – это 1997-й год. Тогда у меня было пять побед на ЧМ из пяти возможных. Конечно, лыжная техника наших актрис сразу бросается в глаза профессионалам. Это не уровень заслуженного мастера спорта. Но это не так важно. Мне хотелось, чтобы каждая из актрис смогла донести до зрителей мой характер, мой стержень. Хотя после первого просмотра я сказала: «Ребята, вы что? Блин!» Но меня успокоил сын: «Мама, фильм не о технике лыжных гонок. Успокойся».

В фильме три периода и три актрисы. Девять лет, тогда я только пришла в лыжную секцию, — эту роль играет моя внучка Ангелина Вяльбе. Далее — 14 лет, играет Полина Ватага. Тогда я принесла домой первые деньги, выполнила норматив мастера спорта. В 14 лет я начала работать на нашем заводе. Завершает цепочку Ольга Лерман, у которой главная роль.

Ольга мне и звонила, и писала. Я ей давала кассеты с семейными архивами. Она это всё смотрела. Мне кажется, она очень переживала. Но после того, как мы познакомились и начали более-менее общаться, она поняла, что ей не нужно играть какого-то супергероя. Нужно было сыграть простого человека, у которого есть характер, есть цель», — рассказала Вяльбе в рамках программы «В кадре» на телеканале РЕН ТВ.