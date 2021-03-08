Йон Арне Риисе — Йоханнесу Клебо: ты лучший! Все это видели

Бывший футболист «Ливерпуля» норвежец Йон Арне Риисе поддержал соотечественника Йоханнеса Клебо, который был дисквалифицирован за инцидент с россиянином Александром Большуновым в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Клебо стал победителем гонки, но позднее его результат был аннулирован, так как после контакта с норвежцем Большунов сломал палку.
Золото в итоге выиграл ещё один представитель Норвегии Эмиль Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«Ты лучший. Все это видели. Ты доказал это самому себе! Работа, которую ты проделал, приносит результат. Это останется с тобой. Просто знай, что ты лучший. Ты добился невероятного прогресса в дистанционных гонках. Ты великий спортсмен и кумир для тысяч людей», — написал Риисе в комментарии к посту Клебо в «Инстаграме».
- 8 марта 2021
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