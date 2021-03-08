Норвежский эксперт оценил вероятность пересмотра решения FIS дисквалифицировать Клебо

Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад прокомментировал то, что сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в лыжном марафоне на чемпионате мира. Напомним, судьи посчитали, что Клебо виноват в инциденте с участием россиянина Александра Большунова, сломавшего палку, и лишили норвежца золотой медали.

«Решение можно отменить. Но я совершенно не верю, что это случится.

Думаю, тут есть элемент политики. Да и у FIS будет чёртова пропасть работы, чтобы доказать правоту. Обладатель золотой медали на чемпионате мира — это несколько иное, нежели, скажем, победитель Кубка мира.

Зависит это и от фамилии, от того, откуда лыжник родом, и от того, как часто его наказывали ранее. В том, что у меня сложилось такое впечатление, виновата сама FIS, так как она на протяжении долгого времени исповедует непоследовательное судейство.

Есть вещи, на которые действительно реагируют. А что-то другое кому-то сходит с рук. Поэтому я, к сожалению, ничего не жду», — цитирует эксперта TV2.