Харви — о словах Большунова: недопустимо наказывать того, кто не участвовал в инциденте

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви указал, что скандальный случай с потерей медали на финишном отрезке – частое явление в лыжах. Канадец рассуждал об инциденте между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.
Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
«Большунов сказал, что золото должен был получить либо он, либо Клебо. Но наказывать спортсмена, который не участвовал в инциденте и пришёл к финишу раньше? Нельзя создавать подобных прецедентов, это недопустимо. Либо Эмиль, либо Йоханнес. К сожалению, подобные ситуации нередко возникают, спортсмены падают на финальных отрезках по чужой вине и теряют медали. Это происходило много раз», — высказался Харви в подкасте FasterSkier.
- 8 марта 2021
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