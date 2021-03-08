«Тебе не стыдно?» Российские болельщики атаковали Эмиля Иверсена в «Инстаграме»

Российские болельщики после лыжного марафона засыпали страницу норвежца Эмиля Иверсена в «Инстаграме» негативными комментариями.
Иверсен был признан чемпионом мира после дисквалификации Йоханнеса Клебо за создание помех на финише россиянину Александру Большунову. Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, протиснувшись с краю лыжни, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена.
Приведём лишь некоторые из комментариев:
«Надо было отдать золотую медаль Большунову. Тебе не стыдно?»
«Ты не чемпион. Большунов или Клебо, но не ты. Не понимаю тебя».
«Это не твоя золотая медаль. Твоя серебряная. Золото у Большунова».
«Ты победил спортсмена со сломанной палкой и называешь себя чемпионом. Ты не прав».
«Норвегия никогда не играет честно и не побеждает честно. Астматики».
«Как тебе не стыдно! Ты взял чужое золото — золото Большунова. Ты слабак. Ты смел только в интервью, но не на дистанции».
- 8 марта 2021
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