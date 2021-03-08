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«Тебе не стыдно?» Российские болельщики атаковали Эмиля Иверсена в «Инстаграме»

«Тебе не стыдно?» Российские болельщики атаковали Эмиля Иверсена в «Инстаграме»
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Российские болельщики после лыжного марафона засыпали страницу норвежца Эмиля Иверсена в «Инстаграме» негативными комментариями.

Иверсен был признан чемпионом мира после дисквалификации Йоханнеса Клебо за создание помех на финише россиянину Александру Большунову. Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, протиснувшись с краю лыжни, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена.

Приведём лишь некоторые из комментариев:

«Надо было отдать золотую медаль Большунову. Тебе не стыдно?»

«Ты не чемпион. Большунов или Клебо, но не ты. Не понимаю тебя».

«Это не твоя золотая медаль. Твоя серебряная. Золото у Большунова».

«Ты победил спортсмена со сломанной палкой и называешь себя чемпионом. Ты не прав».

«Норвегия никогда не играет честно и не побеждает честно. Астматики».

«Как тебе не стыдно! Ты взял чужое золото — золото Большунова. Ты слабак. Ты смел только в интервью, но не на дистанции».

Норвежцы не должны отдавать Большунову золото скандального марафона. Они его заслужили
Российского лыжника, конечно, очень жалко. Но нельзя говорить о несправедливости.
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