Норвежский комментатор: мои поздравления FIS, вы испортили чемпионат мира

Норвежский комментатор TV 2 Мариус Шельбек отреагировал на решение жюри FIS дисквалифицировать лыжника Йоханнеса Клебо, который первым пересёк финишную черту в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Клебо дисквалифицировали и лишили золота за создание помех Александру Большунову. Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, протиснувшись с краю лыжни, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё одного норвежца Эмиля Иверсена, которому и присудили золото.

«Ситуация возникла только потому, что Большунов пытался остановить Клебо. Естественно, он действовал инстинктивно, на аффекте. Но за что должен быть наказан Клебо? Мои поздравления FIS, своим крайне трусливым решением вы испортили весь чемпионат мира», — написал Шельбек на своей странице в «твиттере».