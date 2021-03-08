Алексей Червоткин: проблемы с мышцами не дают реализоваться в коньке

Российский лыжник Алексей Червоткин, который лучше всех соперников прошёл первый, классический, этап в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе, рассказал, по каким причинам испытывает проблемы в коньковых гонках.

«Есть мышечные проблемы, с мануальным терапевтом мы нашли их источник, но не понимаем пока, как исправить, чтобы они не возвращались. Если вдаваться в подробности: есть спиральная миофасциальная линия, у меня её перетягивает в районе зубчатой мышцы и отключает левое бедро, а я хожу коньком именно под левую ногу. В результате я не могу нормально толкнуться левой, просто с неё сваливаюсь.

Это следствие нагрузок и тренировок, скорее всего. Такого раньше не было, теперь вдруг появилось.

В начале этого сезона всё было ровно, на отборочных стартах я чувствовал себя одинаково уверенно и коньком, и классикой. Но когда пошли соревнования, Кубок мира, начал понимать, что проблемы с мышцами не дают реализоваться в коньке, а мануальный терапевт, способный это снять, находится с нами не всегда. Массаж не совсем помогает. Поэтому и начал делать акцент на классику, на силовые тренировки в зале. Но весной, повторюсь, планирую решить неполадки с левой ногой и выровнять стили», — приводит слова Червоткина сайт «Матч ТВ».