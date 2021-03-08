Иверсен: без проблем верну золотую медаль Клебо, победителем себя не ощущаю

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, ставший чемпионом мира в лыжном марафоне после дисквалификации Йоханнеса Клебо, заявил, что готов вернуть медаль товарищу по команде.

«Я зол, но доволен своим выступлением. Я пробежал фантастические 50 километров, и моя форма была хороша. Не чувствую, что заслужил золото, но думаю, что полностью заслужил серебро. Рад итогам дня, но в то же время расстроен за Йоханнеса. Думаю, это несправедливая дисквалификация.

Без проблем вернул бы золотую медаль Клебо. Для меня завоёванная серебряная медаль была равносильна золоту. Так что без проблем отдал бы золото Йоханнесу.

Я шёл лидером в группе, потому что чувствовал себя хорошо. Я нахожусь в превосходной форме, лыжи очень хорошо работали. Поэтому старался идти впереди, чтобы избежать инцидентов. Думаю, я провёл идеальную гонку.

В целом для меня это был фантастический чемпионат мира. Я подошёл к турниру в отличной форме. Порадовала эстафета — это был отличный день и для меня, и для всей команды. Очень рад достигнутому здесь, а сейчас просто наслаждаюсь моментом.

Я не ощущаю себя чемпионом мира в марафоне, но чувствую, что завоевал серебро, которое, как уже сказал ранее, для меня равноценно золоту. Прекрасный день.

Не знаю, что скажу Клебо, когда мы вновь встретимся, но точно обниму его. Очевидно, он на меня не злится. Я никак не связан с тем, что случилось. Но понимаю, что он разбит. Я бы чувствовал себя так же, если бы был на его месте», — приводит слова Иверсена Fondo Italia.