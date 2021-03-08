Дедушка Клебо: Йоханнес доказал, что не только спринтер, что его талант шире

Кори Хёсфлот Клебо, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал о чувствах, которые вызвала у него победа внука в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира.

По окончании гонки Клебо был дисквалифицирован и лишён золота за создание помех на финише россиянину Александру Большунову. Однако для деда значительно важнее, что внук, которого все считают спринтером, первым завершил марафон.

«Конечно, вчера меня потряс Йоханнес. Сначала это был грандиозный спектакль, но после постигшего его затем разочарования очень сложно возвращаться. Вчера была незабываемая гонка. Лучшая, в которой когда-либо участвовал Йоханнес, и, возможно, самая важная. Он доказал, что не только спринтер, что его талант шире, хотя критики в это и не верили. У меня нет слов, чтобы описать его вчерашнее достижение. Но я не удивлён. Он во многом усовершенствовался после напряжённых тренировок. Мы знали об этом и получили доказательства, которых ждали», — приводит слова дедушки Клебо VG.