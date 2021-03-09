Сорин рассказал о первых словах Большунова после столкновения с Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что сразу после финиша масс-старта на 50 км Александр Большунов понимал, что не получит золото.

Большунов первым вышел на финишную прямую, заняв крайнюю правую лыжню, но норвежец Йоханнес Клебо стал обгонять его справа, вне лыжни. В результате контакта Большунов сломал палку и пропустил вперёд ещё одного норвежца Эмиля Иверсена. Именно ему после протеста России и досталось золото.

«Мы не сразу увидели, что Большунов сломал палку. Нам был слышен лишь хруст. Потом кто-то из ребят заметил поломку, и кто-то по рации сказал, что Клебо слишком близко подъехал к Саше и вроде бы даже он ему эту палку сломал. Естественно, мы тут же побежали в комнату жюри, чтобы повнимательнее посмотреть этот эпизод и, в случае чего, подать протест.

Уже по ходу дела подбежали к Саше, потому как я думал, что он бы нам лучше всех рассказал. Но Саша ответил: «Да какая разница? Всё равно выше второго места не поднимусь. Никто мне золото не даст». Саша даже не сказал: «Идите и подавайте протест, пусть Клебо дисквалифицируют». Он наоборот сказал: «Да какая разница?» – сказал Сорин в прямом эфире в «Инстаграме» Александра Легкова.