Тренер объяснил, почему Большунов был настолько подавлен после скандального марафона

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что больше всего расстроило Александра Большунова после скандального финиша масс-старта на 50 км на чемпионате мира.

Большунов первым вышел на финишную прямую, заняв крайнюю правую лыжню, но норвежец Йоханнес Клебо стал обгонять его справа, вне лыжни. В результате контакта Большунов сломал палку и пропустил вперёд ещё одного норвежца Эмиля Иверсена. Именно ему после протеста России и досталось золото.

«Думаю, самое обидное было для Большунова — это даже не то, что он не завоевал золото. Это был тот момент, когда Саша в чистой борьбе мог обыграть Клебо в финишном створе. Это было абсолютно реально. Наверное, это первый случай, когда Клебо его не обхитрил, когда Саша грамотнее прошёл финишную часть, занял правильную позицию. То есть делал всё, что нужно, чтобы обыграть Клебо, который сильнее его в чистом финишном спурте. Саша сделал всё, чтобы добиться этого. Да, Большунов уже обыгрывал Клебо в Куусамо, но там сам Йоханнес ошибся, стал по сторонам смотреть. А здесь Саша сделал то, что обычно делает сам Клебо», – сказал Сорин в прямом эфире в «Инстаграме» Александра Легкова.