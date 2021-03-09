Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сорин: Большунов в нормальном состоянии и говорит: «Значит, надо тренироваться ещё больше»

Сорин: Большунов в нормальном состоянии и говорит: «Значит, надо тренироваться ещё больше»
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что у Александра Большунова осталась мотивация завоевать недостающие золотые медали на чемпионате мира в 2023 году.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете, бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых, а также серебро в скандальном марафоне, финиш которого испортил инцидент с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Большунов отошёл, находится в нормальном состоянии. Он говорит: „Значит, надо тренироваться ещё больше“. Саша мотивирован. Если бы он взял здесь всё, как многие прогнозировали, то, наверное, на следующем чемпионате мира у него бы не было уже такой мотивации. А так у него не всё выиграно, есть те вершины, к которым он будет стремиться в формате чемпионата мира через два года», – сказал Сорин в прямом эфире в «Инстаграме» Александра Легкова.

«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль
Лидер сборной России сначала вообще хотел проигнорировать церемонию награждения после скандального финиша марафона.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021