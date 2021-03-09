Сорин: Большунов в нормальном состоянии и говорит: «Значит, надо тренироваться ещё больше»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что у Александра Большунова осталась мотивация завоевать недостающие золотые медали на чемпионате мира в 2023 году.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете, бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых, а также серебро в скандальном марафоне, финиш которого испортил инцидент с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Большунов отошёл, находится в нормальном состоянии. Он говорит: „Значит, надо тренироваться ещё больше“. Саша мотивирован. Если бы он взял здесь всё, как многие прогнозировали, то, наверное, на следующем чемпионате мира у него бы не было уже такой мотивации. А так у него не всё выиграно, есть те вершины, к которым он будет стремиться в формате чемпионата мира через два года», – сказал Сорин в прямом эфире в «Инстаграме» Александра Легкова.