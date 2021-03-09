Сорин: Большунов в нормальном состоянии и говорит: «Значит, надо тренироваться ещё больше»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что у Александра Большунова осталась мотивация завоевать недостающие золотые медали на чемпионате мира в 2023 году.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете, бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых, а также серебро в скандальном марафоне, финиш которого испортил инцидент с норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Большунов отошёл, находится в нормальном состоянии. Он говорит: „Значит, надо тренироваться ещё больше“. Саша мотивирован. Если бы он взял здесь всё, как многие прогнозировали, то, наверное, на следующем чемпионате мира у него бы не было уже такой мотивации. А так у него не всё выиграно, есть те вершины, к которым он будет стремиться в формате чемпионата мира через два года», – сказал Сорин в прямом эфире в «Инстаграме» Александра Легкова.
- 9 марта 2021
-
01:14
-
01:01
-
00:52
-
00:45
-
00:00
- 8 марта 2021
-
23:33
-
23:25
-
21:58
-
21:26
-
21:04
-
20:55
-
20:23
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:31
-
18:11
-
17:02
-
16:39
-
15:40
-
15:32
-
15:31
-
15:13
-
15:02
-
14:40
-
14:18
-
14:11
-
14:09
-
13:53
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:40