Российские тренеры опасались идти в судейскую и нарваться на дисквалификацию Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал подробности подачи протеста после скандального инцидента в лыжном марафоне на чемпионате мира.

«Если честно, когда мы зашли в судейскую с Чарковским, то побаивались. Юрий Анатольевич говорил: «А вдруг у Саши были какие-то неправильные действия? Может, он там виноват. У него есть предупреждение. Может, не стоит заходить? А то мало ли». Но, слава богу, всё в действиях Саши было правильно. Хотя по экрану это невозможно было увидеть. Мы лишь увидели сломанную палку и догадались, что как-то Клебо помог ей сломаться или даже сам сломал. Потом увидели, что сам Саша себе её между ног засунул. А из-за чего засунул? Потому что ударили», – сказал Сорин в прямом эфире в «Инстаграме» Александра Легкова.