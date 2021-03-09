Отец Клебо: эти 50 км являются величайшим спортивным достижением Йоханнеса за всю карьеру

Хокун Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, вновь высказался о дисквалификации сына в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Бесчисленные отзывы и поддержка отовсюду пошли ему на пользу. Он ценит поддержку, которую получил вчера. Мы, наверное, поняли, что лыжная семья и преданность людей намного больше, чем любой из нас мог себе представить. По крайней мере, мы не забываем об этой 50-километровой дистанции, которая является величайшим спортивным достижением Йоханнеса за всю его карьеру. Но, конечно, он разочарован. я думаю, что ему понадобится много времени, чтобы избавиться от разочарования от дисквалификации FIS на этих 50 км, — приводит слова Хокуна Клебо Nettavisen.

Напомним, россиянин Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации Йоханнеса серебряным призёром признали Большунова, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.