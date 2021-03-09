Александр Большунов показал фото с возлюбленной и медалями чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал фото с возлюбленной Анной Жеребятьевой. Спортсмен держит в руках медали, завоёванные на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Александр подписал снимок, опубликовав эмодзи сердца.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова

Вчера, 8 марта, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил норвежским СМИ, что Александр Большунов выступит на финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Соревнования пройдут 13 и 14 марта. В программе этапа классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.