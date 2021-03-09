Норвежский эксперт: есть признаки того, что Йоханнес Клебо нанесёт ответный удар

Эксперт телеканала NRK Торгейр Бьорн поделился ожиданиями от выступлений норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). В программе соревнований масс-старт на 15 км классическим ходом и гонка преследования на 50 км коньковым ходом.
«Есть признаки того, что Клебо нанесёт ответный удар. Большие звёзды часто используют невзгоды, чтобы вернуться, избавиться от ненужной агрессии и вновь продемонстрировать великолепные результаты», — приводит слова эксперта NRK.
«Против него всегда сложно бороться. В этот уик-энд ситуация, вероятно, не станет легче. Он попытается избавиться от ненужной агрессии», — добавил лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес.
Напомним, в минувшие выходные судьи отобрали у Клебо золотую медаль чемпионата мира, завоёванную в марафоне. Сборная Норвегии подала апелляцию.
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