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Норвежский эксперт: есть признаки того, что Йоханнес Клебо нанесёт ответный удар

Эксперт телеканала NRK Торгейр Бьорн поделился ожиданиями от выступлений норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). В программе соревнований масс-старт на 15 км классическим ходом и гонка преследования на 50 км коньковым ходом.

«Есть признаки того, что Клебо нанесёт ответный удар. Большие звёзды часто используют невзгоды, чтобы вернуться, избавиться от ненужной агрессии и вновь продемонстрировать великолепные результаты», — приводит слова эксперта NRK.

«Против него всегда сложно бороться. В этот уик-энд ситуация, вероятно, не станет легче. Он попытается избавиться от ненужной агрессии», — добавил лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес.

Напомним, в минувшие выходные судьи отобрали у Клебо золотую медаль чемпионата мира, завоёванную в марафоне. Сборная Норвегии подала апелляцию.