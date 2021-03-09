Вяльбе: я не верю, что норвежцы тренируются больше Большунова. Им помогают другие силы

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала доминирование сборной Норвегии в лыжном спорте. На чемпионате мира по лыжным видам спорта норвежцы с большим отрывом одержали победу в неофициальном командном зачёте, завоевав 13 золотых медалей.

Вяльбе спросили, что так круто делают норвежцы и почему это пока не получается у других.

«Лучше об этом спросить у них. Я не знаю, что это такое. Думаю, никто в мире не сможет на этот вопрос ответить. Безусловно, я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Большунов, тот же Червоткин. Нет, они больше не тренируются, это сто процентов. Есть какие-то другие силы, которые им помогают.

Терапевтические исключения? Безусловно, это очень большой вопрос, и не только у меня. Ладно, пусть они пользуются терапевтическими исключениями, но пускай это будет оглашено для всех, что спортсмен из такой-то команды использует ТИ. А всё это хранить за семью печатями…

Все понимают, что женщина (Терезе Йохауг. — Прим. «Чемпионата») не может последние три года выигрывать почти все дистанционные гонки. Она только в двух гонках не победила. И выигрывать три минуты у второго места — ну, согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально.

Для меня лично — не говорю про всю команду, может, у кого-то другие мысли на этот счёт — терапевтические исключения являются лазейкой, это легализованное принятие допинга, и ничего другого сказать не могу. Я человек, который категорически против допинга», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».