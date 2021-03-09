Вяльбе оценила поступок Большунова, не подошедшего к Ретивых после командного спринта

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала поступок Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира.

Напомним, Глеб Ретивых ушёл лидером на последний этап, после того как Большунов передал ему эстафету, однако сборная России заняла третье место. Сразу после финиша Александр не подошёл к товарищу по команде.

«Могут писать и говорить всё что угодно. Меня это, честно сказать, никак не волнует. Никакого конфликта нет.

Я официально объявила, что Саша не очень-то хотел бежать с Глебом, потому что Глеб имеет свойство «сидеть» и ждать, когда будет хорошая позиция, когда можно будет выстрелить. Понятно, что Саша — другого плана человек. И тут только гонка закончилась, Саня отошёл переодеться, не успел выйти, и сделали вывод, что всё, у нас конфликт. У нас нет никакого конфликта и у них нет никакого конфликта! К СМИ они подходили вместе, друг с другом смеялись, что-то говорили, и всё нормально.

Считаю, что если люди хотят найти что-то, то они будут вообще из ничего искать. Вы хотите искать какую-то гадость? Ради бога, ну ищите», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».