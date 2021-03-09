Елена Вяльбе назвала самого сложного лыжника сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что Сергей Устюгов — самый сложный спортсмен на её памяти.

«Да, это самый сложный спортсмен. Лёгких на самом деле нет, особенно когда они великие. Все это прекрасно знают, у всех свой сложный характер. Но Серёга — самый сложный, это точно.

Хотя Сергей никому сейчас претензии не предъявляет, мне кажется, он пытается разобраться сам в себе. Я уверена, что он всё это время безумно переживает. Да, он не так легко перенёс коронавирус. Сергей считает, что это послековидные последствия, но всё равно нужно полностью заняться своим здоровьем, полностью вылечить всё и только после этого начинать серьёзно работать. Если ты чувствуешь свой организм, сам понимаешь, нужно начинать или нет. Если не чувствуешь, тогда, наверное, нужно разобраться и понять, в чём ещё причина, почему ты что-то не понимаешь.

Он давно уже взрослый, он сформированный, он суперталантливый человек, суперталантливый! Я не хочу никого обидеть, иногда много таланта даже мешает, больше закидонов каких-то. Но я знаю, что Серёга с открытым забралом никогда так не тренировался, как Саша (Большунов. — Прим. «Чемпионата»), — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».