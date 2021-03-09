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Мартин Коукал: не станут ли лыжи бесконтактным видом спорта?

Мартин Коукал: не станут ли лыжи бесконтактным видом спорта?
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Чемпион мира в марафоне 2003 года чешский экс-лыжник Мартин Коукал считает, что инцидент на ЧМ между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо может повлиять на будущее лыжного спорта.

«Верю ли я, что результат гонки ещё может измениться? Да! Но это неудачное решение. Виноваты оба. FIS хочет решить это, но чувствует, что справедливого решения нет. В масс-стартах и спринтах всегда были контакты, у нас не может быть правил для всего.

Тогда у меня возникает вопрос: не станут ли лыжи бесконтактным видом спорта и не будем ли мы ожидать полтора часа результатов после каждой гонки, ещё 48 часов, прежде чем кто-то подаст апелляцию, а затем ещё 72 часа, прежде чем всё окончательно решится?» — приводит слова Коукала iSport.cz.

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