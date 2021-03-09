Норвежский автор: если бы Большунов финишировал первым, то злился бы только один норвежец

Норвежский писатель и историк лыжных гонок Тор Готас отреагировал на скандальный инцидент между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«В замедленном повторе видно, что они втроём вылетают на финиш на скорости 30 км/ч, все жаждут победы. Всё происходит быстро. В пылу борьбы случиться может всё. И тут вдруг ломается палка. Мы видим двух отчаянных молодых парней, которые стараются изо всех сил. Конечно, легко быть мудрым, когда всё закончилось.
Если бы Большунов финишировал первым, а Клебо дисквалифицировали, то злился бы только один норвежец. Теперь норвежец и русский злятся. А Иверсен, наверное, думает, что получил золотую медаль, которой не заслуживал. У нас тут три стороны.
Большунов и Клебо обидно проиграли. Но они так хороши! Они победители и ненавидят проигрывать. Спорт в целом не так уж важен, но для тех, кто им занимается, это кажется очень значимым», — цитирует Готаса NRK.
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