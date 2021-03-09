Ирландский лыжник добрался до финиша марафона на 50 км на ЧМ, несмотря на судороги. Видео

Ирландский лыжник Томас Вестгорд добрался до финиша гонки на 50 километров классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), несмотря на то, что в ходе дистанции его плечо прихватило судорогой. Спортсмен финишировал скособочившись в гонке, которая состоялась 7 марта.

Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть видео можно в "твиттере" SnowSports Association of Ireland.

«Спасибо за добрые пожелания скорейшего выздоровления плеча. Плечо полностью в порядке, но судороги, которые я испытал, были такими, с какими я никогда не сталкивался ранее. Никому не рекомендую!» — написал он после гонки в своём «твиттере».

Томас Вестгорд финишировал на 25-м месте в марафоне, отстав от победителя более чем на четыре минуты. Победителем 50-километровой гонки признали Эмиля Иверсена, после того как норвежца Йоханнеса Клебо лишили золотой медали за создание помехи россиянину Александру Большунову.