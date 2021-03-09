Маркус Крамер рассказал, что отличает Александра Большунова от партнёров по сборной

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поведение Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Глеб Ретивых ушёл лидером на последний этап, после того как Большунов передал ему эстафету, однако сборная России заняла третье место. Сразу после финиша Александр не подошёл к товарищу по команде.
«Тот факт, что Александр появился уже после того как переоделся, раздули в настоящий скандал. Вечером я был вместе с ними на церемонии награждения. Все могли видеть, что между ними всё отлично. Большунов редко даёт интервью, потому что не любит этого.
Большунов — одиночка, он полностью сосредоточен на себе, не смотрит направо и налево. На каждой тренировке он делает больше, чем другие. Партнёры по сборной могут засидеться после ужина, а он в это время уже делает упражнения в коридоре», — приводит слова Крамера Sächsische Zeitung.
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