Немецкий лыжник: Большунов часто не проявляет уважения

Бывший немецкий лыжник Йохен Беле прокомментировал поступок Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира.

Напомним, Глеб Ретивых ушёл лидером на последний этап, после того как Большунов передал ему эстафету, однако сборная России заняла третье место. Сразу после финиша Александр не подошёл к товарищу по команде.

«Он сам виноват, раз уж он продолжает допускать такие ошибки. Он часто не проявляет уважения. Бронза всегда означает, что ты выиграл медаль», — цитирует Беле Eurosport.de.

Также Беле прокомментировал слёзы Большунова после финиша 50-километрового марафона на чемпионате мира. Спортсмен финишировал третьим, после того как у него сломалась палка в результате контакта с Йоханнесом Клебо, которого за это лишили золотой медали.

«Я могу понять, что его иногда раздражает то, что он в одиночку противостоит этой доминирующей силе в лыжных гонках из Норвегии», — добавил Беле.