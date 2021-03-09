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Немецкий сайт: спонсоры выполняют все пожелания Большунова. На ЧМ он летел на вертолёте

Немецкий сайт: спонсоры выполняют все пожелания Большунова. На ЧМ он летел на вертолёте
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Немецкое издание Sächsischen Zeitung опубликовало статью, посвящённую российскому лыжнику Александру Большунову.

«Русские спонсоры выполняют все его пожелания. Благодаря их помощи он избегает любых рисков заразиться коронавирусом. На этап Кубка мира в Дрездене он летел на частном самолёте. На чемпионат мира в Оберстдорфе его доставили на вертолёте», — говорится в статье.

На прошедшем в Оберстдорфе чемпионате мира Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте. Александр досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса» сезона-2020/2021. В прошлом году он также победил в общем зачёте Кубка мира.

В январе Александр одержал вторую подряд победу в генеральной классификации «Тур де Ски».

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