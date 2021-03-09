Немецкий сайт: спонсоры выполняют все пожелания Большунова. На ЧМ он летел на вертолёте

Немецкое издание Sächsischen Zeitung опубликовало статью, посвящённую российскому лыжнику Александру Большунову.

«Русские спонсоры выполняют все его пожелания. Благодаря их помощи он избегает любых рисков заразиться коронавирусом. На этап Кубка мира в Дрездене он летел на частном самолёте. На чемпионат мира в Оберстдорфе его доставили на вертолёте», — говорится в статье.

На прошедшем в Оберстдорфе чемпионате мира Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте. Александр досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса» сезона-2020/2021. В прошлом году он также победил в общем зачёте Кубка мира.

В январе Александр одержал вторую подряд победу в генеральной классификации «Тур де Ски».