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Крамер: когда российские лыжники впереди всех, сразу же начинаются разговоры о допинге

Крамер: когда российские лыжники впереди всех, сразу же начинаются разговоры о допинге
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил недовольство тем, что успехи российских лыжников постоянно связывают с допинговыми нарушениями их предшественников.

«Когда три норвежца занимают весь пьедестал, никто ничего не говорит. Когда же трое россиян впереди всех, сразу же начинаются разговоры о допинге», — приводит слова Крамера Sächsische Zeitung.

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В активе россиян пять медалей, которые завоевали лыжники: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, серебро Большунова в марафоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Маркус Крамер рассказал, что отличает Александра Большунова от партнёров по сборной
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