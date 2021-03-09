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Бородавко: прогресс Клебо вызывает вопросы. FIS закрывает глаза на TUE у 100% норвежцев

Бородавко: прогресс Клебо вызывает вопросы. FIS закрывает глаза на TUE у 100% норвежцев
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступления норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в сезоне-2020/2021.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Клебо завоевал три золота: в личном, командном спринтах и в эстафете. Кроме того, его лишили золота в марафоне за создание помехи Александру Большунову на финише гонки.

«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза.

Сборная Норвегии пыталась подмять под себя и саботировать проведение этапов Кубка мира, призвали к этому шведов. Хотя все увидели, что гонки можно проводить и без этих стран. Но мы всё равно видим, что у Норвегии большое влияние на FIS», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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